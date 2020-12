Barça’s grillige seizoen: bij een zege op Real Sociedad doet het weer voorzichtig mee

Door Edwin Winkels



Sinds mei 1991 heeft Real Sociedad niet meer in het Camp Nou gewonnen. Een 3-1 zege die de Baskische ploeg bovendien behaalde op een ontspannen en euforisch FC Barcelona dat een week eerder kampioen was geworden, de eerste gewonnen Liga van Johan Cruijff als trainer. Sindsdien is de balans desastreus voor Real Sociedad: 27 nederlagen en slechts één gelijkspel.



Maar het Barça van Ronald Koeman is er een dat de maling heeft aan dat soort statistieken. Dat negatieve records uit het verleden, van slechte competitiestarts, verloren wedstrijden et cetera, evenaart of ‘verbetert’. Dat sinds 1991, toevallig een week vóór dat duel wel Real Sociedad, nooit meer van Cádiz had verloren, uit noch thuis, tot het anderhalve week geleden wel tegen die bescheiden club uit Zuid-Spanje onderuit ging.