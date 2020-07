‘Barça-selectie wil Patrick Kluivert als nieuwe hoofdtrainer’

Maximaal 330 miljoen Dit is hoe het grote geld voor promotie naar de Premier League wordt verdeeld

18 juli Leeds United slaagde er donderdagavond in na zestien jaar terug te keren in de Premier League. Een sportief geweldige prestatie, maar financieel is de promotie misschien wel nóg aantrekkelijker. Er worden namelijk honderden miljoenen verdeeld over promovendi én degradanten.