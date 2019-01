Barça twee weken zonder Dembélé

Pim Verbeek met Oman uitgescha­keld bij Azië Cup

20 januari Voor bondscoach Pim Verbeek van Oman is de Azië Cup in de Verenigde Arabische Emiraten voorbij. De ploeg van de Rotterdamse trainer verloor in de achtste finales in Abu Dhabi met 2-0 van Iran. Voor het team van bondscoach Carlos Queiroz kwamen Alireza Jahanbakhsh (ex-NEX en ex-AZ) en Ashkan Dejagah tot scoren in de eerste helft.