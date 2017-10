Barça-voorzitter denkt na over spelen buiten La Liga

De clubleiding en socios moeten bij een onafhankelijkheid van Catalonië besluiten waar FC Barcelona gaat spelen: in La Liga blijven of niet. Dat zei voorzitter Josep Maria Bartomeu vanavond.

,,We gaan door een moeilijke tijd. We moeten met kalmte en wijsheid de toekomst tegemoet treden’’, aldus Bartomeu over het politiegeweld tijdens het referendum over onafhankelijkheid. Daarbij vielen meer dan 840 gewonden.

De Catalaanse minister van Sport zei vorige week al dat de Catatlaanse clubs FC Barcelona, Espanyol en Girona zelf moeten beslissen of ze in La Liga blijven of meedoen aan de Italiaanse, Franse of Engelse competitie.

Bartomeu zei ook dat hij het ontslag van vice-voorzitter Carles Vilarrubi en directeur Jordi Mones heeft geaccepteerd. Zij stappen op omdat ze het niet eens waren om gisteren toch achter gesloten deuren te spelen tegen Las Palmas (3-0).

Bartomeu zei dat het het moeilijkste besluit was sinds hij in januari 2014 voorzitter werd. ,,Ik begrijp heel goed dat veel leden en fans boos zijn over het besluit om toch te spelen. Maar ik dacht dat het beeld van voetballen in een leeg stadion een perfect beeld zou geven wat de staat van Catalonië momenteel is en hoe wij dat als club verwerpen.’’