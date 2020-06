Barça worstelt zich zonder Frenkie de Jong langs hekkensluiter Leganes

Frenkie de Jong bleef de gehele wedstrijd op de bank bij Barcelona. Barça komt vrijdag weer in actie tegen Sevilla en De Jong gaf afgelopen weekeinde aan lichte klachten te hebben. Zonder de middenvelder kwam Barça matig uit de startblokken. Het was zelfs Leganes dat twee grote kansen kreeg in de openingsfase van de wedstrijd en Barcelona mocht niet klagen dat het niet op achterstand stond. De thuisploeg worstelde zichtbaar tegen Leganes en kwam maar met moeite door de hechte defensie heen. Uiteindelijk was het de jongeling Ansu Fati die vlak voor rust de ban brak met een knal vanaf de rand van strafschopgebied.

Na rust ging Barcelona in hetzelfde lage tempo door en had een strafschop nodig om de wedstrijd te beslissen. Lionel Messi worstelde zich knap door de verdediging heen, maar werd uiteindelijk neergelegd toen hij de bal al had afgespeeld. De Argentijnse superster verzilverde het buitenkansje zelf en maakte zo zijn 699ste doelpunt uit zijn carrière. Barça ontdeed zich zo zonder zich bovenmatig in te spannen of goed te spelen van de nummer 20 van de Spaanse competitie.