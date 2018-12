Barcelona als koploper de feestdagen in

Opnieuw puntenver­lies Inter na late gelijkma­ker

20:48 Internazionale heeft in de uitwedstrijd tegen Chievo Verona in blessuretijd twee punten verspeeld. Sergio Pellissier maakte in de eerste minuut van de extra tijd met een bekeken lobje gelijk: 1-1. Danilo D'Ambrosio had Inter vijf minuten voor rust op voorsprong gezet met een intikker met links.