Barcelona bevestigt megatransfer Dembélé voor ruim 105 miljoen

Vitesse in poule bij Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem

14:04 Vitesse stuit in de groepsfase van de Europa League op het Italiaanse Lazio, het Franse OGC Nice en het Belgische Zulte Waregem. De winnaar van de KNVB-beker nam als enige Nederlandse club deel aan de loting in Monaco. Ajax, PSV en FC Utrecht werden uitgeschakeld in de voorronden.