Barcelona blijft ook na ontslag Ronald Koeman niets bespaard

Door Edwin Winkels



Nee, een nieuwe trainer zet niet direct een loodzware, ontspoorde ploeg zomaar weer op de rails. Soms is er sprake van een schokeffect, waar de clubvoorzitters op hopen na het ontslag van een trainer. Maar ook daarvan was nog geen sprake bij Barcelona, drie dagen na het ontslag van Koeman. Of het moet zijn dat het niveau van de ploeg nog steeds om te schrikken was, net als de akelige leegte van het stadion, met slechts 37.000 toeschouwers op de tribune. En die uitslag, een 1-1 die Barça weer verder achterop bracht bij de verschillende koplopers.