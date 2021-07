‘Barcelona en voorzitter La Liga vandaag om tafel over toekomst Messi’

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta en La Liga-baas Javier Tebas vergaderen vanmiddag over de toekomst van Lionel Messi. De Argentijnse steraanvaller is na zijn afgelopen contract transfervrij, maar kan zijn verblijf in Camp Nou verlengen. Daarvoor heeft Barça wel eerst toestemming nodig van Tebas.

Dat meldt het Spaanse Sport. Messi is met afstand de best verdienende speler in La Liga. Dat gaat lastig gepaard met de financieel zware tijden die de club de laatste maanden doormaakt. FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta is daardoor verplicht om te snijden in de salarishuishouding: momenteel wordt er jaarlijks 671 miljoen euro betaald, terwijl 347 miljoen de nieuwe standaard moet worden.

Ludiek aanbod voor Messi

Nu Lionel Messi officieel clubloos is, heeft de Braziliaanse club Íbis hem via sociale media een opvallend contractvoorstel gedaan. De peperdure Lionel Messi staat jaarlijks voor miljoenen op de loonlijst en lijkt daardoor niet in aanmerking te komen voor een nieuwe verbintenis. Toch hoopt Laporta via Tebas alsnog groen licht te krijgen. De voorzitter van de competitie beseft ook dat Messi voor een groot deel bijdraagt aan de populariteit van La Liga. Daarom wil Laporta Tebas overtuigen dat Messi een serieuze salarisaanbieding verdient te krijgen.

Vorig jaar zomer leek Messi hard op weg naar de uitgang bij FC Barcelona, maar een krankzinnige afkoopsom in zijn contract voorkwam dat. Geïnteresseerde clubs moesten een bedrag van zevenhonderd miljoen euro ophoesten om hem los te weken. Messi bleef tot zijn grote frustratie nog een jaar in Camp Nou, waar hij na een stroeve start uiteindelijk de smaak weer te pakken kreeg. Als topscorer van Spanje droeg hij bij aan de derde plaats in de competitie.

Volledig scherm Lionel Messi. © AP

De 34-jarige Argentijn speelde in totaal 778 wedstrijden voor de Catalaanse topclub. Daarin was hij 672 keer trefzeker, waardoor hij topscorer aller tijden is van de club. Ook Barça-coach Ronald Koeman hoopt op het aanblijven van zijn aanvoerder. De linkspoot is momenteel met de Argentijnse nationale ploeg in strijd om de Copa América, waar zijn teller na vier groepsduels op drie goals staat.

Van 700 miljoen naar 0 euro

Opvallend is dat het rond Lionel Messi, die tot eergisteren een afkoopclausule van 700 miljoen euro had, de laatste maanden redelijk rustig is gebleven.

