Barcelona-fans treuren rond Camp Nou na vertrek Messi

Lionel Messi keerde woensdag na twee maanden terug in Barcelona na zijn winst van de Copa América met Argentinië, waarna hij nog zo'n vier weken van vakantie genoot in Miami en Ibiza. Een nieuw contract bij FC Barcelona leek daarmee nog slechts een kwestie van tijd, maar vanavond kwam na 21 jaar een einde aan het droomhuwelijk tussen de Spaanse topclub en de kleine linkspoot uit Rosario.



Het contract van Messi was op 1 juli al afgelopen, maar vanwege de financiële problemen van FC Barcelona slaagde de club er niet in om Messi een nieuw contract voor te schotelen. Volgens de club was de wil er wel bij beide partijen, maar werkten de regels van La Liga te veel tegen.



Messi scoorde 672 keer en gaf 305 assists in 778 wedstrijden voor FC Barcelona. Hij maakte op zijn dertiende al de overstap van Newell’s Old Boys uit zijn geboorteplaats Rosario naar Barcelona, waar hij op 16 oktober 2004 zijn debuut maakte als invaller voor Deco in de stadsderby bij RCD Espanyol. Frank Rijkaard en Henk ten Cate waren zijn eerste trainers bij de hoofdmacht. Daarna beleefde Messi grote successen onder Pep Guardiola en Luis Enrique.