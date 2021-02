Barcelona is dom geweest: Suárez neemt genadeloos wraak bij Atlético

Delen per e-mail

Suárez huilde bittere tranen toen hij in begin van dit seizoen moest vertrekken bij zijn geliefde Barcelona. Hij was te oud en te duur. Daar kwam het op neer toen trainer Ronald Koeman hem belde. Dus moest hij weg. Lionel Messi, de boezemvriend en voormalig buurman van Suárez, snapt al een tijdje niets van de beleidsmakers die de schuld van Barcelona tot over 1 miljard euro hebben laten oplopen. Hij wilde juist weg, dolgraag zelfs. Maar dat mocht dan weer niet.

Suaŕez vond het vooral lastig om aan zijn kinderen te vertellen dat ze pappa niet meer nodig hadden bij Barcelona. Dat was heel moeilijk en ook pijnlijk voor hem. Maar hij had geen keus. De 34-jarige Uruguayaan heeft zijn woede en frustraties inmiddels een plekje gegeven. Hij wil nu winnen met Atlético, daar moet alles voor wijken.

En Suárez gaat ver om zijn doel te bereiken. Al minimaal driemaal zette hij letterlijk zijn tanden in een tegenstander. Omdat het moest, toonde de spits berouw. Maar diep in zijn hart begreep hij weinig van alle ophef. Suárez kon na de mededeling dat Barcelona hem niet meer nodig had ook naar Juventus. ,,Dat hadden wij liever gehad", bekende trainer Koeman van Barcelona onlangs. Maar bij Atlético kan de aanvaller zijn oude club veel meer pijn doen. Daar kan hij pas echt laten zien hoe dom het is om hem te laten gaan.

Terwijl Barcelona vooralsnog vergeefs succes najaagt met aanvallers als Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé schiet en kopt Suárez uit alle standen raak. Niet Messi of Karim Benzema, maar hij is de topscorer van La Liga. En zijn missie is nog lang niet voltooid.

Titel in Camp Nou?

Suárez wil de landstitel winnen met Atlético, het liefst al op 9 mei als de uitwedstrijd tegen FC Barcelona op het programma staat. Veel zoeter kan zijn wraak niet zijn. Maar als het kampioenschap van Atlético een week of twee weker langer op zich laat wachten, dan heeft hij daar ook vrede mee. Als het maar duidelijk wordt dat Barcelona hem nooit had moeten laten gaan. De vooruitzichten zijn goed met een voorsprong van 7 punten op Barcelona en Real Madrid, die ook nog eens twee duels meer hebben gespeeld. Maar Suárez rust pas als zijn wraak compleet is.

