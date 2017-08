Barcelona klaagt Neymar aan wegens contractbreuk

Barcelona zegt in een statement de aanklacht kenbaar te hebben gemaakt bij de Spaanse voetbalbond. Neymar heeft zich niet aan de contractuele afspraken gehouden, claimt de club. De 8,5 miljoen euro schadevergoeding bestaat uit het terugbetalen van een deel van de loyaliteitsbonus.



Neymar ontving die bonus toen hij vorig jaar zijn contract bij Barcelona verlengde tot 2021. Omdat hij die verbintenis niet heeft uitgediend, vindt Barça dat hij een deel van dat bedrag moet terugbetalen. Over de claim van 8,5 miljoen euro vraagt Barça nog eens tien procent vanwege 'vertraagde betaling'.



Neymar stapte deze zomer voor een recordbedrag van 222 miljoen euro over naar Paris Saint-Germain. Hij deelde zondag zelf een sneer uit naar de directie van zijn oud-werkgever. ,,Ik voel me erg verdrietig over het bestuur van Barcelona", zei hij na de 6-2 overwinning met PSG op Toulouse. ,,Deze mensen horen niet in het bestuur. Barça verdient beter."