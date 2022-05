Barcelona mede dankzij goal van clubtopscorer Memphis terug op tweede plek

Met videoFC Barcelona is terug op de tweede plek in La Liga. De ploeg van Xavi won met 2-1 van Real Mallorca, dat nog tegen degradatie speelt. Overtuigend was het zeker niet, maar tot een vierde blamage op rij in Camp Nou kwam het niet.

Memphis Depay keerde op 18 april terug in de basis na zijn achillesblessure, maar in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Cádiz CF (0-1) stelde hij en zijn teamgenoten die avond flink teleur. Vier dagen eerder had Eintracht Frankfurt al met 2-3 gewonnen in Camp Nou en vorige week zondag deed ook middenmoter Rayo Vallecano (0-1) dat nog. Daarmee verloor Barcelona voor het eerst in de clubhistorie drie thuiswedstrijden op rij.

Vanavond herpakte de ploeg van Xavi zich, al ging het minder overtuigend dan hij zal hebben gehoopt. Memphis Depay schoot na 25 minuten raak na een goede dieptepass van linksback Jordi Alba, nadat Pierre-Emerick Aubameyang en Ronald Araujo in de openingsfase al kansen hadden laten liggen.

Negen minuten na rust verdubbelde Sergio Busquets de voorsprong voor Barcelona. De 33-jarige middenvelder schoot met links raak voor zijn achttiende goal in 677 wedstrijden voor de Spaanse topclub. In de 73ste minuut dacht Ferran Torres de 3-0 te maken, maar zijn schot in de rebound ging er via Aubameyang in en de spits uit Gabon lag buitenspel. Het feest ging dus niet door, maar enkele minuten later ontplofte Camp Nou alsnog toen de razend populaire Ansu Fati na opnieuw lang blessureleed in het veld kwam voor Ferran Torres.

Het laatste kwartier had een feest moeten worden, maar dat werd het niet voor Barcelona. Via Antonio Raillo kwam Real Mallorca in de 79ste minuut plots terug tot 2-1 en daarmee werd het nog een spannende slotfase. Barcelona hield daarin wel stand en deed met de drie punten goede zaken in de strijd om de tweede plaats, nadat Real Madrid zaterdagavond al voor de 35ste keer kampioen van Spanje werd.

Frenkie de Jong en Memphis Depay bleven de hele wedstrijd staan, Luuk de Jong bleef op de bank. Met nog vier speelrondes te gaan staat Barcelona nu op 66 punten. Dat zijn twee punten meer dan Sevilla (vrijdag 1-1 tegen Cádiz) en vijf punten meer dan Atlético Madrid, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Athletic Bilbao.

Memphis is met twaalf goals weer alleen clubtopscorer bij Barcelona dit seizoen. Hij heeft nu een goal meer dan Aubameyang. Ferran Torres en Luuk de Jong volgen met beide zeven treffers, Pedri en Ansu Fati staan op vijf goals en Ronald Araujo en Frenkie de Jong scoorden tot nu toe vier keer dit seizoen.

Barcelona speelt in de laatste weken nog tegen Real Betis (uit), Celta de Vigo (thuis), Getafe (uit) en Villarreal (thuis). Daarna gaat een deel van de selectie nog naar Sydney voor enkele (ongetwijfeld lucratieve) vriendschappelijke wedstrijden.

