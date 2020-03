Barcelona met pijn, moeite en hulp van de VAR langs Real Sociedad

FC Barcelona is voor tenminste een dag koploper van La Liga. De ploeg van Frenkie de Jong had het in Camp Nou lastig met bekerfinalist Real Sociedad, maar werd tien minuten voor tijd gered door de VAR. Lionel Messi maakte vanaf elf meter geen fout en tekende voor het enige doelpunt.

De opvallendste speler in de opstelling van Barcelona was Martin Braithwaite. De Deen, die onlangs overkwam van Leganes, mocht van trainer Quique Setién na twee invalbeurten tegen Eibar en Real Madrid in de basis beginnen. Samen met Messi en Antoine Griezmann vormde hij bij de thuisclub de voorhoede, daarachter bijgestaan door Frenkie de Jong.



Braithwaite maakte in de eerste helft een goede indruk. Veel grote kansen kreeg Barcelona in de eerste helft niet, maar toch was Braithwaite een paar keer gevaarlijk. Ook voor het doel van Marc-André Ter Stegen was het soms druk. De snelle Alexander Isak werd regelmatig in stelling gebracht, maar slaagde er niet in om te scoren. Een mogelijkheid voor Portu om oog-in-oog met Ter Stegen de openingstreffer te maken draaide eveneens op niets uit.

Hulp van de VAR

Messi, die voor de derde wedstrijd op rij geel pakte, zorgde in de tweede helft voor het eerste grote gevaar. Een schot met rechts ging maar net langs het doel van Alejandro Remiro. Even later kreeg de Argentijn de bal op aangeven van Griezmann weer op kansrijke positie aangespeeld, maar schoot hij hoog over het doel. Ook Ivan Rakitic en Gerard Pique kregen kansen, maar tevergeefs.



In de laatste twintig minuten werd Real Sociedad gevaarlijker. Sterker nog: de bezoekers maakten meer aanstalten op de openingstreffer dan de sterren van Barcelona. Voetballend wilde het Barcelona niet lukken, maar dankzij de VAR werd de thuisploeg toch in het zadel geholpen. Scheidsrechter Juan Munuera werd op aanraden van de videoscheidsrechter naar de kant geroepen omdat Robin Le Normand hands gemaakt zou hebben. De scheidsrechter ging mee in het advies van de VAR en legde de bal op de stip. Dat buitenkansje liet Lionel Messi niet onbenut.

Volledig scherm Juan Munuera bekijkt de beelden. © REUTERS

Real Sociedad drong in het restant van de wedstrijd nog aan, maar slaagde er niet in om te scoren. Jordi Alba dacht op aangeven van Ansu Fati in de blessuretijd de 2-0 binnen te tikken, maar zijn treffer werd wegens buitenspel van Fati afgekeurd.



Dankzij de overwinning wipt Barcelona over Real Madrid heen en is het voor tenminste een dag koploper. Concurrent Real Madrid komt zondagavond in actie. De ploeg van Zinedine Zidane neemt het om 21.00 uur op in en tegen Real Betis.

Volledig scherm Ander Guevara met een tackle op Messi. © Getty Images