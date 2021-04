Barcelona op punt van Atlético na verlossende goal Dembélé: ‘We bleven erin geloven’

Atlético Madrid blijft de koploper in Spanje, maar de voorsprong die een paar maanden terug nog dertien punten bedroeg is in 2021 geslonken naar slechts één punt. De ploeg van Diego Simeone verloor zondagavond al met 1-0 bij Sevilla, waarna Barcelona wist dat het echt een serieuze kans heeft op de titel. Barcelona verloor sinds 5 december niet meer en gaf de uitstekende serie in La Liga vanavond een mooi vervolg. De ploeg van Ronald Koeman leek vanavond twee punten te gaan verspelen tegen nummer zestien Real Valladolid, maar in de 90ste minuut schoot de Franse aanvaller Ousmane Dembélé alsnog de 1-0 binnen na een voorzet van Frenkie de Jong, die nog werd verlengd door invaller Ronald Araújo.



De vaak zo bekritiseerde Fransman werd daarmee de held van de avond voor Barcelona, dat het erg lastig had tegen het stugge Real Valladolid. De club van voorzitter Ronaldo kreeg in de eerste helft zelfs drie goede kansen, tegenover twee kleine kansjes voor Barcelona. Na rust was de thuisploeg bijna constant in de aanval in het lege Camp Nou, maar twee schoten van Lionel Messi ging naast en een kopbal van Antoine Griezmann ging er ook niet in. Barcelona bleef echter aandringen en geloven in een doelpunt, die in de slotfase dus toch nog viel. Barcelona stond vanaf de 79ste minuut met een man meer op het veld, nadat Oscar Plano rood kreeg na een tackle op matchwinner Dembélé.