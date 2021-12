Barcelona opnieuw veel te sterk voor Arsenal, Martens en Miedema maar kort tegenover elkaar

Jonas Eidevall, de Zweedse coach van Arsenal, koos vanavond voor een 5-3-2 formatie zonder Vivianne Miedema. De sterspeelster van Oranje en Arsenal stond op 5 oktober wel in de basis in het Estadi Johan Cruyff, maar daar was FC Barcelona Femení toen met 4-1 te sterk. Die uitslag had die avond nog veel hoger uit kunnen vallen, want de kansenverhouding was toen liefst 35-6. Met een kansenverhouding van 6-20 en 74 procent balbezit in het voordeel van Barcelona was het spelbeeld vanavond zeer vergelijkbaar met de wedstrijd van twee maanden geleden.



Arsenal begon vanavond dus een stuk behoudender, maar ook met die tactiek bleek Barcelona veel te sterk voor de koploper van de FA Women's Super League. Halverwege de eerste helft maakte Aitana Bonmatí de 0-1 na een slordige breedtepass van Jennifer Beattie en in de 28ste minuut schoot Jennifer Hermoso de 0-2 al binnen uit een hoekschop. Kort voor rust kwam de 0-3 al op het scorebord te staan in het Emirates Stadium, toen de Zweedse aanvalster Fridolina Rolfö met haar mindere rechterbeen knap de verre hoek vond. Een kwartier voor tijd maakte Hermoso haar tweede van de avond en tekende daarmee voor de 0-4 eindstand.