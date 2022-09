Barcelona verliest ook met Lewandowski van Bayern, Oranje-internationals kweken zitvlees

Door Dennis van Bergen



Hun helden eren is ze wel toevertrouwd, de fans van Bayern München. Scheidsrechter Danny Makkelie had amper afgefloten, toen een koninklijk applaus weerklonk vanaf de tribunes. Voor hem, Robert Lewandowski, tegenwoordig spits van FC Barcelona. Na een wedstrijd, waarin uitgerekend de Pool voor rust verzuimd had zijn oud-ploegmakkers pijn te doen, zwaaiden de 75.000 hem even respectvol als blijmoedig uit. Eindstand van het duel in de Allianz Arena, die negentig minuten aan een stuk bruiste van opwinding: 2-0.

Tja, wat doe je in zo’n geval als iemand met de status van Lewandowski? Dan omarm je die vocale dankbaarheid maar. Ook al zal hij dat onherroepelijk met een katterig gevoel hebben gedaan op die voor hem zo vertrouwde bodem. Bayern won namelijk voor een groot deel bij de gratie van zijn missers in de eerste helft. Lucas Hernandez (volledig vrij na een corner van Joshua Kimmich) en Leroy Sané (fraaie aanval) besliste na rust het duel, waarin FC Barcelona voor de pauze de meest dreigende was geweest. En zo deelde Bayern, net als afgelopen seizoen tweemaal, alweer de eerste tik uit aan de Catalanen.

Volledig scherm © REUTERS

Geen ‘Hollandse avond’

Belangrijker dan die statistiek, is de vraag hoe bondscoach Louis van Gaal de wedstrijd bekeken zal hebben. Van een ‘Hollandse avond’ was namelijk allerminst sprake in Zuid-Duitsland. Vier van zijn internationals, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch, speelden allen immers slechts een bescheiden bijrol in de Alianz Arena.

Alleen De Jong kreeg na rust nog redelijk wat speelminuten van zijn trainer Xavi. Niet bepaald een ideale aanloop, zou je zeggen, op weg naar de Nations League-duels met Polen en België van komende week. En ondubbelzinnig typerend voor de ‘nieuwe’ situatie waarmee Van Gaal te maken heeft richting het WK, dat over krap twee maanden al van start gaat in Qatar.

Volledig scherm Van de Oranje-internationals kreeg alleen Frenkie de Jong nog aardig wat speeltijd. © ANP / EPA

,,Spelers die niet wekelijks spelen bij hun clubs, zal ik toch moeten selecteren”, zei Van Gaal hier vorige week nog over. ,,Daarin moet ik mijn visie dus opzij zetten. Ofwel: spelers selecteren om hun kwaliteiten en niet om wat ze leveren bij hun clubs. Dat is een probleem. Alleen: in de huidige tijd, waarin clubs hele grote selecties hebben, kan ik niet anders.”

Het lijdt geen twijfel dat Van Gaal De Ligt graag negentig minuten de strijd aan had zien gaan met Lewandowski. Maar de centrale verdediger was door zijn trainer Julian Nagelsmann geslachtofferd vanwege zijn matige optreden van afgelopen weekeinde tegen Vfb Stuttgart waarin hij in de slotfase een strafschop veroorzaakte. De Jong? Het halve uur dat hij mee mocht doen was te kort om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren. Andersom gold voor Gravenberch, die een kleine tien minuten op mocht draven, hetzelfde. Depay? Vanaf de bank zag hij dat Pedri al vroeg in de wedstrijd een goede mogelijkheid had op de openingstreffer. Het moet hem gefrustreerd hebben.

In een wedstrijd waarin de ogen vooraf vooral gericht waren op Lewandowski, schetsten die wetenswaardigheden het zorgwekkende Nederlands perspectief. Als Van Gaal volgende week zijn selectie ontvangt voor de interlands met Polen en België doet hij dat in het besef dat een flink deel van zijn topspelers met zitvlees kampt.

