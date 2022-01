Barcelona wil af van ‘man van 135 miljoen’: ‘Dembélé moet per direct weg’

,,Dembélé moet direct vertrekken”, zegt sportief directeur Mateu Alemany via de clubkanalen van de Catalanen. ,,Of de speler verlengt zijn contract of we zoeken naar een andere club”, zei trainer Xavi gisteren al op een persconferentie. De afgelopen tijd kwam de aanvaller nog wel in actie voor Barcelona. ,,Of de speler verlengt zijn contract of we zoeken naar een andere club. Er is geen andere oplossing”, zei Xavi.

De 24-jarige Dembélé kwam in 2017 over van Borrussia Dortmund voor een bedrag van 105 miljoen euro. Zijn contract loopt eind juni af. De Franse aanvaller was in zijn periode bij Barcelona vaak geblesseerd; hij scoorde 31 keer in 129 gespeelde wedstrijden. ,,Hij wil blijven, maar er is nog steeds geen overeenstemming, dus we moeten als club een beslissing nemen: het is verlengen en anders vertrekken. Het is jammer, want hij heeft elke mogelijke minuut gespeeld sinds ik trainer ben.”