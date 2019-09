Barcelona wint met De Jong en zonder Messi eerste uitduel sinds april

Het hoogstandje van de wedstrijd kwam in de eerste helft van Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen. De doelman, die in Duitsland in een hevige keepersstrijd verwikkeld is met Manuel Neuer, liet zich gelden met een geweldige actie. Bij een lange bal van Getafe was hij alert, nam hij de bal op zijn borst aan en legde de bal vervolgens knap achter de verdediging van de thuisploeg. Daar rende Luis Suárez achter de bal aan en de Uruguayaan wipte de bal over de doelman in het net. Het leverde Ter Stegen een geweldige assist op en Barcelona een 0-1 voorsprong bij rust. Ter Stegen werd zodoende de eerste keeper die deze eeuw een assist afleverde in La Liga.



