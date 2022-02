Barcelona wint ook overtuigend van Athletic Bilbao, Luuk de Jong en Memphis Depay scoren als invaller

Dembélé schoot in de 73ste minuut prachtig raak in de korte hoek met zijn linkerbeen. Daarna gaf hij vanaf de rechterflank ook nog de assists op Luuk de Jong en Memphis Depay, die in de slotfase allebei nog mochten invallen van Xavi. Memphis kwam in de 82ste minuut voor Adama Traoré, De Jong vijf minuten later voor Sergio Busquets. Het is voor het eerst in de historie van FC Barcelona dat drie invallers scoren in een competitieduel.



Memphis was vijf weken uit de roulatie geweest met een achillespeesblessure, nadat hij kort daarvoor al drie weken aan de kant stond met een hamstringblessure. Toch is hij met negen treffers (allen in La Liga) nog de clubtopscorer van Barcelona dit seizoen. Luuk de Jong kwam op zes goals voor Barça, waarvan vijf in de competitie.