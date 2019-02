Barcelona zet dankzij Suárez Real Madrid te kijk in halve finale Copa

Real Madrid rest slechts, zoals zo vaak de laatste jaren, de Champions League. Ajax, dinsdag op bezoek in Spanje, is gewaarschuwd, nu de Madrilenen door Barcelona in eigen huis in de halve finale van de beker werden uitgeschakeld (0-3), en ook in de Liga nog weinig kans hebben.

Door Edwin Winkels

Lionel Messi scoorde al 15 keer in 19 wedstrijden in het Bernabéu-stadion. Maar in de beker scoorde hij nog nooit tegen Real Madrid. Statistieken die er op de late woensdagavond, zoals zo vaak, niet toe deden. Terwijl Messi een dagje vrij nam, stond zijn vriend en buurman Luis Suárez op. Hij scoorde tweemaal, en bijna ook het derde, als Varane niet de bal voor zijn neus in eigen doel had getikt.

Dat gebeurde allemaal in een tweede helft waarin Barça ‘op zijn Reals’ speelde. Het benutte de weinige kansen die het kreeg, allemaal uit snelle tegenaanvallen, en liet de Madrilenen achter in een flinke depressie. De laatste wedstrijden van de Madrilenen waren al niet goed, sinds zij met enig geluk in de Arena Ajax versloegen. Hetzelfde Ajax dat dinsdag moet proberen het voorbeeld van Barcelona te volgen.

Het was lange tijd een vreemde Clásico. Eentje waarin Real na de 1-1 in het Camp Nou kon afwachten, loeren op dat balverlies van de Catalanen. En Barça, op zijn beurt, dat voorzichtig de bal rondtikte, op zoek naar de minuscule gaatjes waar Messi, Suárez of Dembélé in zouden kunnen duiken, en tegelijkertijd de achterdeur gesloten houdend, vrezend voor die dodelijk snelle aanval van de Madrilenen.

Maar dat laatste lukte niet altijd. Want uiteindelijk is een Clásico altijd dat wat het moet zijn, een duel zonder rust, zonder speculeren. Het gaat niet om tegenhouden, maar om scoren. De laatste keer dat de strijd in 0-0 eindigde was in 2002. 0-0 was het bij rust, maar kort daarna was het gedaan met die brilstand.

Dembélé brak eindelijk door vanaf links en gaf voor op Suárez, die de weifelende Ramos te snel af was. De 0-1 keerde alles om, nu moest Real komen, kreeg het kansen, maar vonden Vinicius, Benzema en anderen een uitmuntende Ter Stegen op hun weg; beker-doelman Cilissen was te kort terug van zijn blessure om al te spelen. De 0-1 was de voet tussen de deur die Barcelona nodig had om snel de wedstrijd te beslissen. Weer Dembéle gaf voor voor de 0-2, die van Varane, en snel erna werd Suárez neergelegd door Casimiro. De oud-Ajacied schoot zelf de strafschop binnen.

Voor Real resten zware laatste maanden van het seizoen. In de Liga is de Koninklijke ook al vrijwel kansloos, zoals zo vaak het laatste decennium. Te vaak. Elke week goed presteren is al lang een probleem. Winnen in duels over twee wedstrijden gaat Real beter af. In de Champions League dan, want in de Spaanse beker won Barça de laatste vier op rij. Dat kunnen er nu vijf worden. Eenzelfde Barcelona dat op koers ligt voor zijn achtste kampioenschap in de Primera División in elf jaar, terwijl Real op twee staat.