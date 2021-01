Bas Dost en Noa Lang weer goud waard voor Club Brugge

Dost maakte in zijn tweede duel voor de Belgische koploper al zijn tweede goal, Lang gooide het duel op Het Kiel in Antwerpen in de slotfase in het slot (0-3). De ploeg van Philippe Clement profiteerde daarmee optimaal van de nederlaag van John van den Broms Genk gisteren tegen Moeskroen. Bruigge heeft nu zeven punten meer in de Jupiler League.