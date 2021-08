Bas Dost heeft een probleem bij Club Brugge: ‘onmisbare spits’ is ineens bankzitter

,,Dost is de missing link die we in veel matchen gemist hebben.” Of: ,,Met hem hadden we wél de tweede ronde van de Champions League gehaald.” Quotes van Philippe Clement over Bas Dost, nog geen half jaar geleden ten tijde van zijn vier goals in zijn eerste vier wedstrijden. Goed voor twaalf punten in vier wedstrijden in januari, waarmee Club een definitieve kloof sloeg met naaste achtervolger Racing Genk.