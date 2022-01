Bas Dost matchwinner voor Club Brugge in zijn 500ste wedstrijd

Door de zege staat Club Brugge nu weer tweede in de Jupiler Pro League, een punt boven Royal Antwerp FC dat eerder vandaag met 0-1 won bij AA Gent. De ploeg van trainer Alfred Schreuder staat nog wel tien punten achter op de verrassende koploper Royale Union Saint-Gilloise, dat zondagmiddag met 1-0 won van Anderlecht in de derby van Brussel. Voor de play-offs van start gaan in België moeten alle clubs echter de helft van hun punten inleveren, dus de titelstrijd is zeker nog niet beslist.



Na acht minuten spelen miste Dost nog een enorme kans, toen hij bij de tweede paal met links de bal naast het doel tikte na een mooie lage voorzet van Hans Vanaken. Ruud Vormer scoorde na 34 minuten spelen met een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar het feest ging niet door voor de aanvoerder van Club Brugge omdat er sprake was van buitenspel in de aanval. Noa Lang was niet van de partij in het Guldensporenstadion in Kortrijk na een positieve coronatest. Dost werd na 69 minuten naar de kant gehaald door Schreuder, Vormer speelde wel de hele wedstrijd.