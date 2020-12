Bas Dost verrast met overgang naar Club Brugge

Bas Dost begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De 31-jarige spits verruilt Eintracht Frankfurt per direct voor Club Brugge. Hij tekent voor anderhalf jaar bij de regerend kampioen van België.

De overgang van Dost naar Brugge is op een oor na gevild. Zelf is de spits al rond met de club die hem afgelopen zomer ook al wilde halen. Club Brugge en Eintracht Frankfurt kwamen er toen financieel niet uit, maar zijn nu wel dicht bij een akkoord.

Dost heeft in Frankfurt nog een doorlopend contract tot de zomer van 2022. Desondanks stond hij van meet af aan open voor een overgang naar België. Niet in de laatste plaats omdat Club Brugge, in tegenstelling tot Eintracht Frankfurt, ook Europees voetbal speelt. Met zijn landgenoten Ruud Vormer en Noa Lang is Dost straks na de winterstop actief in de Europa League. Bovendien kan hij met de koploper van de Belgische Jupiler Pro League een serieuze gooi doen naar het behalen van zijn eerste landstitel.

De spits begint in Brugge aan zijn vierde buitenlandse club. Hij vertrok in 2012 naar VfL Wolfsburg nadat hij als speler van Heerenveen topscorer was geworden van de eredivisie (32 goals). Met die club won hij met ploeggenoten als Kevin de Bruyne en Ivan Perisic in 2015 de DFB Pokal. In de finale tegen Borussia Dortmund (3-1) was Dost destijds één van de doelpuntenmakers.

In Portugal vestigde hij vervolgens zijn naam als goalgetter door in 127 duels voor Sporting Lissabon 93 keer te scoren. Aan dat succesverhaal kwam in 2019 na drie seizoenen (en drie gewonnen bekers) een einde. Dost voelde zich bij de onrustige club niet meer op zijn gemak nadat hij een jaar eerder was aangevallen door hooligans van Sporting.

Zijn enorme productie in Portugal was voor Eintracht anderhalf jaar geleden reden om hem terug te halen naar Duitsland. In Frankfurt, dat hem voor zo’n zeven miljoen euro overnam van Sporting Lissabon, had hij wisselend succes. Dost scoorde vorig seizoen 10 keer in 32 officiële wedstrijden, maar slaagde er niet in om zich met zijn club te plaatsen voor Europees voetbal. Ook halverwege dit seizoen staat Dost (5 goals in 13 duels) met Frankfurt op de negende plaats.

