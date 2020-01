Basacikoglu naar Turkse topclub: ‘Meningen over mij waren vaak negatief’

Lloris keert na horrorbles­su­re met zege terug bij Spurs, Leicester wint ook

22 januari Doelman Hugo Lloris keerde vanavond met een zege (2-1) terug in het basiselftal van Tottenham Hotspur in het duel met Norwich City in de Premier League. De international van Frankrijk kwam niet meer in actie sinds hij in oktober aan de wedstrijd tegen Brighton een blessure aan de elleboog overhield.