Basisklant Sneijder verspeelt zege met OGC Nice

Nice kwam kort voor rust op voorsprong via Pierre-Lees Melou. Lang bleef het daar bij, ook omdat doelman Walter Benitez van Nice een strafschop van Ivan Santini keerde. In de extra tijd trok Ronny Rodelin alsnog de stand gelijk.



Nice won dit seizoen pas vier wedstrijden in de Ligue 1. Met veertien punten uit dertien duels staat de ploeg van trainer Lucien Favre op de zestiende plaats. Nice ontvangt donderdag Zulte Waregem in de Europa League. Beide ploegen zitten bij Vitesse in de groep.