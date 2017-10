Basler doet Rot-Weiss Frankfurt 'vriendendienst' en tekent voor twee maanden

Basler was vijf jaar geleden voor de laatste keer als trainer werkzaam, bij Rot-Weiss Oberhausen. Hij moet nu de ploeg uit Frankfurt, die op het vijfde niveau in Duitsland uitkomt, uit de onderste regionen weghalen.

Basler, die in 1996 de Europese titel veroverde met de Duitse ploeg, zal maximaal negen wedstrijden op de bank zitten bij de staartploeg. ,,We gaan voor 27 punten'', zei hij tijdens een drukbezochte persbijeenkomst. ,,Of ik deze competitie ken? In principe ben in niet geïnteresseerd in tegenstanders. Ik hoop dat ik door mijn aanwezigheid en met mijn ervaring de jonge ploeg kan helpen.''