Bayer Leverkusen met machtsvertoon langs noodlijdend Werder Bremen

Via rechtsback Theodor Gebre Selassie had Werder nog een snel antwoord op het eerste kopdoelpunt, ware het niet dat Havertz binnen twee minuten opnieuw toesloeg met het hoofd. Het was de aanzet voor een veel ruimere zege voor Bayer Leverkusen. In het laatste halfuur scoorde ook Mitchell Weiser met het hoofd en maakte Kerem Demirbay de kopzorgen in Bremen nog wat erger. De weg naar lijfsbehoud is voor Werder nog heel ver, zoveel is duidelijk. En Leverkusen is nog maar een puntje verwijderd van nummer vijf RB Leipzig.