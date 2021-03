Bayer Leverkusen neemt ‘onvermijdelijk besluit’ en zet Peter Bosz op straat

Bosz werd ondanks de opmerkelijke vrije val van Bayer Leverkusen nog lang gesteund door de clubleiding. De kansloze 3-0 nederlaag bij laagvlieger Hertha BSC zondag kostte hem uiteindelijk toch zijn baan. ,,Gezien de ontwikkeling van het voetbal de afgelopen weken zijn we tot de conclusie gekomen dat de scheiding van Peter Bosz niet meer te vermijden is”, aldus technische baas Rudi Völler in een statement. ,,De 3-0 bij Hertha BSC was helaas kenmerkend, ons team is de laatste tijd steeds weer teruggevallen in hetzelfde patroon.‘’

Völler neemt ‘na een zeer feitelijke en open analyse’ met pijn in zijn hart afscheid van de trainer die hij hoog heeft zitten. ,,Ondanks de nog altijd grote waardering voor Peter Bosz hebben we tot deze breuk besloten.‘’

Peter Bosz tijdens zijn laatste wedstrijd als trainer van Leverkusen in Berlijn.

Voor Bosz komt een einde aan één van de roerigste periodes uit zijn trainersloopbaan, waarin hij door corona steeds opnieuw moest beginnen. Niet eerder kreeg hij ook te maken met zoveel zware blessures. Zo raakte hij onder anderen landgenoot Timothy Fosu-Mensah, de Braziliaan Paulinho en de Oostenrijker Julian Baumgartlinger kwijt met een kruisbandblessure, terwijl ook de Argentijn Exequiel Palacios (rug) en de Finse doelman Lukas Hradecky (achillespees) in de ziekenboeg terecht kwamen.

Als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich nam Bosz in januari 2019 het roer over in Leverkusen, waarmee hij vierde en vijfde werd. Ook dit seizoen begon hij uitstekend met een ploeg die ondanks het vertrek van sterspelers Kai Havertz en Kevin Volland voor de winterstop lange tijd ongeslagen bleef. Pas op 19 december ging Leverkusen voor het eerst onderuit, nogal onfortuinlijk tegen Bayern München (1-2) dat in de slotfase van de topper genadeloos toesloeg.

Daarna ging het in een sneltreinvaart bergafwaarts. Bayer Leverkusen zakte steeds verder weg in de Bundesliga, ging voor schut in de beker tegen een club die op het vierde niveau speelt (Rot Weiss Essen) en liet zich in de Europa League verrassen door Young Boys, dat een ronde later tegen Ajax bepaald geen wereldploeg bleek te zijn.

In de competitie verloor Leverkusen acht van de laatste veertien wedstrijden. Vooral de laatste twee nederlagen tegen de nummer 16 (Arminia Bielefeld) en nummer 17 (Hertha BSC, door de zege geklommen naar plaats 14) waren moeilijk te verteren.De slechte resultaten zijn Bosz nu dus fataal geworden. Ook zijn assistenten Rob Maas en Hendrie Krüzen zijn op straat gezet.

Hannes Wolff neemt de honneurs tot het einde van het seizoen waar. De 39-jarige Duitser, vorig jaar ontslagen bij Racing Genk, komt over van de Duitse voetbalbond waar hij de nationale ploeg Onder-18 onder zijn hoede had.

Hannes Wolf, archieffoto.

Bosz, oud-speler van onder meer Vitesse, RKC en Feyenoord, debuteerde in 2002 bij De Graafschap als trainer in het betaalde voetbal. Daarna werkte hij onder meer bij Heracles, Vitesse en Ajax. Met die laatste club bereikte hij in 2017 de finale van de Europa League waarin Manchester United te sterk was. Het attractieve spel van de Amsterdammers leverde Bosz een contract op bij Borussia Dortmund waar hij echter al na een half jaar werd ontslagen.

