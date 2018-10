Bayern is zelfs z’n arrogantie kwijt

Door Leon ten Voorde



Wat doe je als topclub als je uit de laatste drie competitieduels maar een punt hebt gehaald, nog geen 24 uur daarvoor op eigen veld met 3-0 bent afgedroogd, vier punten achterstaat op de nummer een, en een paar dagen eerder ontsnapt bent aan een pak rammel van een club uit een bescheiden competitie? Normaal gesproken gooi je dan de trainer eruit na een pittig crisisberaad. Maar bij Bayern München zat zondagmiddag iedereen aan het bier in een grote tent waar ene de na de andere Schlager werd meegebruld. In het conservatieve zuiden van Duitsland houden ze van tradities en een van die gewoontes is, dat de spelers van Bayern op de laatste dag van het Oktoberfest in de Lederhose op stap gaan. En dus waren ze er allemaal, al die vedetten verkleed en vrolijk lachend voor de camera’s. Met als meest in het oog springende kiekje een foto van de almachtige baas Karl-Heinz Rummenigge die het glas heft met de overal bekritiseerde trainer Niko Kovac. Crisis? Wat nou crisis? Proost.