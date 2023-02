Bayern München heeft weinig moeite met Union Berlin en zet belangrijke stap in titelstrijd

Jerdy Schouten dompelt Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in rouw met bepalende assist

Internazionale heeft de kans dat Napoli voor het eerst sinds 1990 de titel veroverd in de Italiaanse Serie A alleen maar vergroot. Nadat de koploper zaterdag met 2-0 had gewonnen bij Empoli, verloor naaste belager Inter een dag later met 1-0 bij Bologna, waar Jerdy Schouten goed was voor de assist. Daarmee werd het verschil tussen de nummers 1 en 2 na 24 van de 38 speelronden liefst 18 punten.