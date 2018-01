Bayern München hervat Bundesliga met winst in Leverkusen

Liverpool heeft Salah terug voor kraker tegen Manchester City

12 januari Liverpool kan zondag in de kraker tegen koploper Manchester City weer beschikken over Mohamed Salah. De Egyptische aanvaller miste de laatste twee duels vanwege een dijbeenblessure. Zonder de clubtopschutter, die al zeventien doelpunten maakte in de Premier League, won Liverpool op nieuwjaarsdag van Burnley (1-2) en vier dagen later in de FA Cup van stadgenoot Everton (2-1).