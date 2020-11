Bayern München: het is aan Alaba of hij bijtekent

,,Ik denk dat we er in de club allemaal hetzelfde over denken; we willen dat David blijft”, zei Rummenigge. ,,Hij is een geweldig persoon en een topspeler.”

,,We draaien al een paar maanden rond in cirkels”, zei Rummenigge over de onderhandelingen. ,,Op een zeker punt moeten we beginnen met het plannen voor het nieuwe seizoen, dus moeten we weten: blijft David bij Bayern of niet?”