Bayern München jaagt zondag in finale ook op twee bijzondere records

2-7 tegen Tottenham Hotspur, 0-6 tegen Rode Ster Belgrado, 2-8 tegen FC Barcelona.. Nee, Bayern München doet het dit seizoen in de Champions League allesbehalve rustig aan. De Duitsers noteren dit seizoen de ene na de andere monsterscore, met als absoluut hoogtepunt de nu al legendarische vernedering van FC Barcelona (2-8). In de halve finale tegen Olympique Lyon scoorde Bayern opnieuw drie keer, met onder meer de vijftiende Champions League-goal van Robert Lewandowski dit seizoen.



In totaal staat de teller na tien duels al op 42 treffers. Daarmee kan het inmiddels het stokoude record van FC Barcelona ruiken. De Catalanen lieten in het seizoen 1999/2000 het net 45 keer bollen. Het grootste verschil met Bayern is dat FC Barcelona destijds liefst zestien wedstrijden afwerkte voordat het uiteindelijk de eindzege aan zich voorbij zag gaan, omdat Valencia in de halve finale te sterk was.

Meeste goals in Champions League-campagne (aantal wedstrijden)

1. FC Barcelona, 1999/00: 45 goals (16)

2. Bayern München, 2019/20: 42 goals (10)

3. Real Madrid, 2013/14: 41 goals (13)

4. Liverpool, 2017/18: 41 goals (13)

5. Real Madrid, 2016/17: 36 goals (13)

Omdat de Champions League dit seizoen door de gevolgen van de coronapandemie in een mini-toernooivorm worden afgewerkt, werden de kwart- en halve finales over één wedstrijd beslist.



Dat maakt het des te knapper dat Bayern nog maar drie goals verwijderd is van het record van FC Barcelona van begin deze eeuw. Qua doelpuntengemiddelde is er dan ook geen ploeg die in de buurt komt van het verwoestende Bayern. Per wedstrijd scoort de ploeg van Hansi Flick dit seizoen 4,2 keer, aanzienlijk meer dan de 3,15 goals die Real Madrid in 2013/2014 gemiddeld produceerde.

Hoogste doelpuntengemiddelde in Champions League

1. Bayern München (2019/20): 4,33 per duel

2. Real Madrid (2013/14) en Liverpool (2017/18): 3,15 per duel

3. FC Barcelona (2011/12) en Real Madrid (2011/12): 2,92 per duel

Unieke prestatie

Door te winnen van Olympique Lyon kwam Bayern bovendien weer een stapje dichterbij een unieke prestatie. De Rekordmeister liet dit seizoen in tien optredens in de Champions League evenveel zeges noteren. Mochten Robert Lewandowski en consorten zondagavond ook de finale winnen, is Bayern de eerste Champions League-winnaar ooit zonder nederlaag richting de eindstreep. Negen clubs wonnen de trofee zonder te verliezen, maar zij boekten in tegenstelling tot Bayern in hun succesvolle campagnes nog wel remises.

