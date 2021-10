Bayern München krijgt pak slaag van Gladbach en ligt uit Duitse beker

Bayern München heeft een van de grootste nederlagen in de clubhistorie geleden. De Duitse topclub verloor in de tweede ronde van de DFB-Pokal met liefst 5-0 bij Borussia Mönchengladbach, dat na 21 minuten al op een 3-0 voorsprong stond. Slechts vier keer in de clubhistorie verloor Bayern met een grotere marge dan vijf treffers, terwijl bijna alle sterren op het veld stonden.

Met Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller en Robert Lewandowski waren alle grote namen van de partij. Bayern kwam de afgelopen elf jaar steeds minimaal tot de halve finales van de DFB-Pokal en won de beker zelfs vijf keer in de afgelopen acht seizoenen.



Nu kan de club dus al vroeg in het seizoen een prijs uit het hoofd zetten. Bayern kwam voor het eerst sinds februari 2020 niet tot scoren. Begin vorig jaar werd het 0-0 tegen RB Leipzig.Voor Bayern is het de ruimste nederlaag in 43 jaar. In 1978 was Fortuna Düsseldorf met 7-1 te sterk voor de recordkampioen van Duitsland.



Gladbach begon uitstekend aan de thuiswedstrijd tegen Bayern, want via de Franse middenvelder Kouadio Koné werd het in de tweede minuut al 1-0 voor de thuisploeg. Daarna was het de beurt aan de Algerijnse linksback Ramy Bensebaini, die er met twee treffers (de tweede uit een strafschop) voor zorgde dat Gladbach halverwege de eerste helft al op een 3-0 voorsprong stond tegen Der Rekordmeister. De Zwitserse aanvaller Breel Embolo scoorde in een tijdbestek van zes minuten twee keer na rust en zo stond het na 57 minuten 5-0 voor Borussia Mönchengladbach.

De laatste keer dat Bayern tegen en Duitse club drie treffers incasseerde voor rust was op 18 mei 2013, ook op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. In een bizarre wedstrijd stond het toen na achttien minuten al 3-2, maar uiteindelijk nam Bayern gewoon drie punten mee naar huis in de Bundesliga. Mede dankzij een goal van Arjen Robben werd het uiteindelijk 3-4 in het Borussia-Park in Mönchengladbach.

Grootste nederlagen Bayern München:

9 oktober 1976: Bayern - Schalke 04 0-7

9 december 1978: Fortuna Düsseldorf - Bayern 7-1

22 november 1975: Eintracht Frankfurt - Bayern 6-0

24 augustus 1974: Kickers Offenbach - Bayern 6-0

16 april 1977: 1. FC Saarbrücken - Bayern 6-1

11 december 1965: FC Köln - Bayern 6-1

27 oktober 2021: Borussia Mönchengladbach - Bayern 5-0

18 mei 1974: Borussia Mönchengladbach - Bayern 5-0

29 april 1978: FC Kaiserslautern - Bayern 5-0

1 april 1977: HSV - Bayern 5-0

Nagelsmann weer niet van de partij

Bayern-coach Julian Nagelsmann (34) ontbrak vanavond nog altijd door zijn coronabesmetting. Zonder Nagelsmann op de bank verpletterden Bayern vorige week Benfica (0-4) in Lissabon en zaterdag werd ook Hoffenheim met 4-0 verslagen in de Bundesliga. In beide wedstrijden werd Nagelsmann op de bank vervangen door zijn assistent Dino Toppmöller (40), de zoon van Klaus Toppmöller (70). Na twee ruime overwinningen kreeg Toppmöller vanavond dus te maken met een grote nederlaag. Slechts vier keer in de clubhistorie verloor Bayern met een grotere marge dan vijf treffers.

