Bayern met Robben na ruime zege direct naar koppositie

Aanvaller Arjen Robben had deze keer een basisplaats bij Bayern München. In de eerste competitiewedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim (3-1) fungeerde hij nog als (scorende) invaller. De 34-jarige dribbelaar reageerde nogal verbolgen op zijn reserverol. De nieuwe coach Niko Kovac gunde Robben in Stuttgart wel een plek in zijn elftal. In de 78ste minuut moest de oud-international naar de kant. De Colombiaan James Rodríguez was zijn vervanger.