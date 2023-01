Bayern München speelt zonder Blind, maar met de Ligt gelijk tegen Leipzig

met Video Diego Simeone ziet in Memphis Depay zijn nieuwe Diego Costa: ‘Ik heb een vechters­men­ta­li­teit’

Memphis Depay werd door zijn nieuwe trainer Diego Simeone vergeleken met voormalig Atlético Madrid-spits Diego Costa. ,,Dat is eervol, hij was erg succesvol, maar ik denk dat we verschillende spelers zijn,” reageerde de spits van Oranje bij zijn officiële presentatie.

10:27