Bayern München van Flick de negende ploeg die een treble wint

Fotoserie 5000 fans van PSG kijken in Parc des Princes naar finale in Lissabon

21:39 Vijfduizend fans van Paris Saint-Germain zijn vanavond bijeengekomen in het Parc des Princes in Parijs. Op een groot scherm kijken ze daar, met mondkapjes op, naar de Champions League-finale van hun club tegen Bayern München in Lissabon. PSG kan vanavond voor het eerst in de vijftigjarige clubhistorie de Champions League winnen.