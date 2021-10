Bayern München-verdediger Lucas Hernández ontwijkt gevangenisstraf

Hernández (25) was in 2017 veroordeeld tot een taakstraf van 31 dagen en een contactverbod van een half jaar na huiselijk geweld tegen zijn vriendin. De vriendin, die nu zijn echtgenote is, kreeg destijds dezelfde straf opgelegd omdat het geweld wederzijds was. Beiden werden vier maanden later opnieuw aangehouden op het vliegveld van Madrid. Ze waren samen op huwelijksreis geweest, wat een duidelijke overtreding van het contactverbod was.