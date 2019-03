Bayern München verovert koppositie na show tegen VfL Wolfsburg

Bayern München legde vanaf het eerste fluitsignaal het povere VfL Wolfsburg z'n wil op. De Duitse sterrenploeg, nog altijd zonder de geblesseerde Arjen Robben, had desalniettemin moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Robert Lewandowski was van afstand enkele keren dreigend, maar trof geen doel. Dat deed Serge Gnabry na ruim een halfuur wel. De 23-jarige Duits international schoot een voorzet van Thomas Müller knap binnen bij de eerste paal.

Jubileumtreffer

Vijf minuten later vertolkte diezelfde Gnabry ook een hoofdrol bij de 2-0. Zijn balletje breed werd door Robert Lewandowski eenvoudig in het lege doel getikt. Een bijzondere treffer voor de Pool : het was zijn 196ste doelpunt in de Bundesliga en daarmee werd hij de meest trefzekere buitenlander in de Duitse competitie. Lewandowski passeert, voorlopig althans, Claudio Pizarro. De 40-jarige cultheld van Werder Bremen maakt ook dit seizoen regelmatig zijn opwachting als invaller.

Der Rekordmeister deed na de pauze rustig aan, maar liep desalniettemin verder weg bij VfL Wolfsburg. James Rodriguez zorgde met een bekeken schot voor de 3-0, Thomas Müller en Joshua Kimmich tekenden voor de vierde en vijfde treffer. Het slotakkoord was voor Lewandowski: hij maakte zijn 197ste Bundesligagoal. Daarmee vervolgt Bayern zijn indrukwekkende inhaalrace: 12 van de laatste 13 competitieduels werden omgezet in een overwinning. Alleen tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz ging het mis (1-2).

Dortmund haalt opgelucht adem

Bij Borussia Dortmund ging het de afgelopen weken aanzienlijk vaker mis. De ploeg van Lucien Favre verspeelde razendsnel een riante voorsprong op Bayern door slechts één van de laatste vijf competitieduels te winnen. Vooral de nederlaag van vorige week tegen laagvlieger FC Augsburg (2-1) was ontluisterend. Midweeks werd Dortmund ook nog eens uitgeschakeld in de Champions League door Tottenham Hotspur.



Tegen VfB Stuttgart wist het elftal van Favre opnieuw niet te overtuigen. Na een uur zette Marco Reus zijn ploeg via de strafschopstip nog wel op voorsprong, maar dankzij de treffer van Marc-Oliver Kempf leken Die Borussen opnieuw puntenverlies op te lopen. Goudhaantje Paco Alcácer voorkwam dat echter. De Spaanse spits, die als invaller als zo vaak trefzeker was, stond ditmaal in de basis en tekende vlak voor tijd voor de 2-1. Zijn 14de competitietreffer. Christian Pulisic zorgde in blessuretijd nog voor de 3-1.