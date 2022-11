Bayern München weer naar voorlopige koppositie, supertalent Youssoufa Moukoko wijst Dortmund de weg

BundesligaBayern München heeft voorlopig de koppositie in de Bundesliga overgenomen van Union Berlin. Bayern was in Berlijn met 2-3 te sterk voor Hertha BSC. Borussia Dortmund won in het eigen Signal Iduna Park met ruime cijfers van hekkensluiter VFL Bochum.

Bayern München, dinsdag in de Champions League nog met 2-0 te sterk voor Inter, kende een uitstekende start en leek door treffers van Jamal Musiala en tweemaal Eric Choupo-Moting met een 0-3 voorsprong de rust in te gaan. Hertha deed voor rust echter nog wat terug en kwam via Dodi Lukebakio en Davie Selke op 2-3. Na rust leek Bayern de voorsprong weer te vergroten, maar de eigen treffer van Agustin Rogel werd afgekeurd vanwege buitenspel.



In een wedstrijd waarin de supporters van Hertha zich lieten gelden met statements tegen het WK in Qatar en vuurwerk op de tribune, bleef het uiteindelijk ook bij 2-3. Door de overwinning wipt Bayern voorlopig over Union Berlijn. De ploeg van Danilho Doekhi en Sheraldo Becker komt zondag in actie tegen Bayer Leverkusen.



Matthijs de Ligt is nog niet hersteld van een knieblessure en zat niet in de wedstrijdselectie.

Record voor Youssoufa Moukoko

In Dortmund ontving Borussia hekkensluiter VFL Bochum. Met een ploeg vol ervaring (gemiddelde leeftijd bij Bochum was 31 jaar) hoopte trainer Thomas Letsch een puntje uit het vuur te slepen tegen de nummer 3 van de Bundesliga, maar stond zijn team na negentig minuten spelen met lege handen. Al na acht minuten zorgde Youssoufa Moukoko met een hard schot voor het openingsdoelpunt en zette hij tevens een record op zijn naam: hij is met zijn 17 jaar de jongste speler die tien goals in de Bundesliga heeft gescoord.



Luttele minuten later werd Donyell Malen neergehaald en maakte Giovanni Reyna er vanaf de stip 2-0 van. Diezelfde Moukoko maakte in de blessuretijd van de eerste helft nog de 3-0. Daar bleef het uiteindelijk ook bij.

Gouweleeuw verliest met Augsburg

Jeffrey Gouweleeuw is er niet in geslaagd om met Augsburg een puntje te pakken tegen Eintracht Frankfurt. Augsburg kwam al na 30 seconden op voorsprong via Mergim Berisha, maar gaf daarna de voorsprong uit handen. Sebastian Rode en Ansgar Knauff maakten de 1-1 en 1-2 voor Eintracht.



Mickey van de Ven won met zijn VFL Wolfsburg met 0-3 op bezoek bij FSV Mainz. RB Leipzig boekte een 1-3 overwinning op Hoffenheim en bezet nu de zesde plek in de Bundesliga.