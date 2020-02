Bayern München wil door met Flick

De clubleiding van Bayern München is zo tevreden over trainer Hansi Flick, dat de 54-jarige Duitser mogelijk ook na dit seizoen mag doorgaan met zijn werk. ,,We willen succesvol en betoverend voetbal spelen, precies zoals nu gebeurt onder Flick", zei Herbert Hainer, voorzitter van de raad van commissarissen, in Duitse media. ,,Als hij doorgaat met winnen, is er geen alternatief voor hem."

Flick werd in november na het ontslag van Niko Kovac naar voren geschoven als interim-hoofdtrainer. Hij zou in eerste instantie slechts twee duels op de bank zitten, maar die periode werd al snel verlengd. Eerst tot aan de winterstop, daarna tot het einde van dit seizoen. Toen Kovac werd ontslagen, stond Bayern München op de vierde plaats in de Duitse voetbalcompetitie. Onder leiding van Flick heeft de ‘Rekordmeister’ zich opgewerkt tot koploper van de Bundesliga. Zondag is de topper tegen RB Leipzig, dat als nummer 2 van de ranglijst één punt minder heeft.

,,Hansi Flick levert uitstekend werk”, aldus Hainer. “Dat zeg ik niet alleen omdat we dit jaar onze drie wedstrijden allemaal hebben gewonnen, maar ook vanwege de manier van voetballen.” Zo genoot de preses onlangs van de wijze waarop Bayern van Schalke 04 won (5-0). ,,De tegenstander kwam toen in de tweede helft amper over de middenlijn.”