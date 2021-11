‘Bayern München wil salaris ongevaccineerd vijftal tijdelijk niet betalen’

Enes Sali (15) de jongste internatio­nal ooit? Nee hoor, hij staat niet eens in de top 30

Zo jong als debutant Martin Ødegaard in 2014 is Enes Sali niet, maar de 15-jarige Roemeen komt wel met stip binnen in een lijstje met piepjonge Europese internationals. Bondscoach Mirel Radoi liet de geboren Canadees, exponent van de beroemde voetbalacademie La Masía van FC Barcelona, vanavond debuteren met een korte invalbeurt tegen Liechtenstein. Sali is vandaag 15 jaar en 261 dagen oud. Dit zijn de jongste debutanten ooit in het interlandvoetbal.

