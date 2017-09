Bayern München zet Ancelotti op straat

Carlo Ancelotti is niet langer de trainer van Bayern München. Wat zich eerder al aankondigde, werd vanmiddag officieel: de 58-jarige Italiaan vertrekt na iets meer dan één seizoen bij Der Rekordmeister . Zijn taken worden voorlopig waargenomen door assistent Willy Sagnol.

Er was al langere tijd kritiek op Ancelotti, maar de afgelopen uren kwam een en ander in een stroomversnelling. Na de kansloze 3-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain doken al snel de berichten op dat er in Beieren een crisisoverleg zou plaatsvinden. Nog geen volle dag na het pak slaag in Parijs neemt Bayern nu dus per direct afscheid van Ancelotti als eindverantwoordelijke.

Professioneel

,,In een persoonlijk gesprek hebben we Carlo uitleg gegeven over onze beslissing en we bedanken hem ook voor de samenwerking", aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. Hij benadrukte dat Ancelotti een vriend van hem is en dat hij deze ontwikkeling betreurt maar dat het een professionele beslissing is geweest. ,,Ik verwacht nu een positieve wending en de absolute wil om te winnen zodat we ons doel voor dit seizoen alsnog behalen'', aldus de preses.

Hij lag al langer onder vuur bij de Duitse grootmacht, waar Arjen Robben onder contract staat. Ancelotti nam het stokje vorig seizoen over van Pep Guardiola. Maar zo swingend als de Spanjaard de Duitse recordkampioen liet voetballen, werd het spel onder Ancelotti nooit meer. In zijn eerste seizoen pakte hij nog wel de landstitel, maar in het bekertoernooi en de Champions League waren respectievelijk de halve finale en de kwartfinale het eindstation.

Druppel

Dit seizoen begon vervolgens allerminst soepel. Het ongenaakbaar geachte Bayern kende een slechte voorbereiding en verloor in de eerste zes competitiewedstrijden al vijf punten. Het staat momenteel derde, achter 1899 Hoffenheim en het Borussia Dortmund van Peter Bosz. Er werd in de openingsronde van de Champions League nog wel met 2-0 gewonnen van Anderlecht, maar de dikke nederlaag in het Parc des Princes was de druppel.

De voormalig speler van onder meer AS Roma en AC Milan én ex-international van Italië was de afgelopen jaren werkzaam in de grootste vijf Europese competities. Zo had hij in Italië lange tijd AC Milan onder zijn hoede, in Engeland zwaaide hij de scepter bij Chelsea, hij was trainer van het Spaanse Real Madrid, terwijl hij tussen 2011 en 2013 bij Paris Saint-Germain werkte. Aan zijn tijd in de Bundesliga is nu dus een einde gekomen.