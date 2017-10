Bayern presenteert Heynckes: Ideale man voor deze klus

,,Hij is de ideale man hiervoor'', zei voorzitter Uli Hoeness maandag bij de presentatie van Heynckes. ,,De terugkeer van Jupp geeft ons de tijd om in alle rust om een beslissing te nemen over wie op 1 juli 2018 voor de groep staat."

De Duitse recordkampioen nam ruim een week geleden afscheid van Carlo Ancelotti. Als mogelijke opvolgers circuleerden de namen van de clubloze Thomas Tuchel (ex-Dortmund) en de pas 30-jarige Julian Nagelsmann van Hoffenheim, maar Bayern kwam weer uit bij Heynckes. De 72-jarige Duitser was in 2013 met pensioen gegaan nadat hij met Bayern München de Champions League had gewonnen.

,,Jupp is een meester in het voetbal, hij weet precies hoe het werkt'', zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. ,,We kunnen nu uitgebreid de tijd nemen om na te denken over volgend seizoen. In 2017 valt daar zeker geen beslissing meer over.''

Nagelsmann

Volgens Duitse media ziet Bayern München in Nagelsmann de ideale man voor de toekomst. De jonge en revolutionaire trainer verlengde afgelopen zomer zijn contract nog tot medio 2021. Hij leidde Hoffenheim afgelopen seizoen naar de vierde plek in de Bundesliga. Nagelsmann, wiens eigen voetbalcarrière door knieblessures amper van de grond kwam en zich daardoor al snel ging bekwamen in het trainersvak, bekende onlangs dat hij droomt van een kans in München.