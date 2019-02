Bayern-president Hoeness: Dortmund titel? Prima!

Video Real ontsnapt dankzij dubieuze penalty’s aan puntenver­lies bij Levante

1:53 Real Madrid is een week na de 1-2-nederlaag tegen Girona ontsnapt aan nieuw puntenverlies in La Liga. De opponent van Ajax in de achtste finales van de Champions League kwam in Valencia dankzij twee makkelijk gegeven penalty’s met de schrik vrij tegen middenmoter Levante: 1-2.