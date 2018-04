Bayern-speler Babbel over CL-finale 1999: Blij dat ManUnited de 2-1 maakte

Door Wietse Dijkstra



In een opvallend interview met het blad Kicker vertelt de 45-jarige Babbel over de extreme druk in het topvoetbal. De gelouterde prof, die onder meer landstitels veroverde met Bayern (3x) en VfB Stuttgart (1x) en met Duitsland in 1996 Europees kampioen werd, noemt daarbij het bizarre duel met Manchester United als voorbeeld.



,,Voor mij was het altijd het summum om de Champions League te winnen, waardevoller dan een EK of WK’’, aldus Babbel. ,,Toen ik met Bayern in 1999 eindelijk in de finale stond was ik die dag mentaal volledig kapot. Al voor de wedstrijd en tijdens nog meer. Ik was blij toen United de 2-1 maakte. Bij de 1-1 in de blessuretijd dacht ik ‘Oh, nee! En nu nog verlenging! Ik kan niet meer! De 2-1, slechts seconden later, was bijna bevrijdend. Naderhand vond ik het zo jammer dat ik mezelf zo onder druk zette dat ik deze finale, die ik me zo gewenst had, helemaal niet kon genieten.’’