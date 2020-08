Bayern start Bundesliga tegen Schalke, Bosz en Sinkgraven naar Dost

Aké begint weer onderaan de ladder, 45 miljoen euro of niet

6 augustus Morgenavond is hij nog niet speelgerechtigd als zijn nieuwe club Manchester City het opneemt tegen Real Madrid. Nathan Aké kostte The Citizens 45 miljoen euro, maar komt er desondanks bepaald niet als een vedette binnen. De Oranje-international moet die status in het Etihad Stadium nog gaan verdienen.