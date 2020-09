Bayern toch zonder fans tegen Schalke bij seizoensopening

Politici spraken eerder deze week af om tot 20 procent van de stadioncapaciteiten te benutten. Toch kreeg Bayern, dat in een stadion speelt waar zo’n 75.000 mensen in kunnen, in verband met de stijging van het aantal besmettingen in de regio niet het gewenste aantal van 15.000 fans. Vanwege de stijging werd in eerste instantie niet gekozen voor een bezettingsgraad van 20 procent, maar van slechts 10 procent. Ook daar werd een dag voor de wedstrijd van afgezien.



Het openingsduel van de Bundesliga begint vrijdag om 20.30 uur.